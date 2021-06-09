صور أقمار صناعية تكشف نشاطاً في منشأة نووية سرية إيرانية

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشاطاً خفياً في منشأة إيرانية، استخدمتها طهران لتصنيع مواد رئيسية لبرنامجها النووي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



والتقطت الصور في العام الماضي، بواسطة "ماكسار تكنولوجيز"، وحللتها المخابرات الإسرائيلية الخاصة ومعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، وأثبتت، أنشطة حفر وحركة شاحنات في قرية سانجاريان قرب طهران، التي تضم المنشأة التي خرقها الموساد الإسرائيلي في 2018.

وأظهرت الصور حسب الشبكة أعمال حفر ومركبات أخرى في يناير(كانون الثاني) الماضي، و 18 مركبة بالموقع في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل حجب الموقع في مارس (أذار) الماضي، ولا يظهر فيه اليوم سوى خنادق ومعدات حفر.

وحسب المعهد الأمريكي، فإن فإن الأرشيف النووي الذي سرقه وهربه الموساد من إيران في 2018 يحتوي على معلومات عن دور منشأةسانجاريان في خطط إنتاج مولدات تعمل بالموجات الصدمية، والتي تعد مكونات رئيسية في تصغير حجم الأسلحة النووية.

وأشار الموقع إلى أن المنشأة الإيرانية كانت جزءاً من "خطة عمد" برنامج الأسلحة النووية، الذي تزعم طهران أنها أوقفته منذ 2003، في حين تقول إسرائيل أنه ظل يعمل سراً لإجراء عدد كبير من التجارب.