العراق يرى نجاحا فـي إبعاد شبح الحرب ويعتبر الانتخابات مفصلية

بغداد ـ وكالات: د.ب.أ: قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيرانها والقوى الإقليمية والدولية المختلفة، فيما اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانتخابات المقبلة مفصلية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، أن ”الحكومة تمكنت برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح”.

وتابع: “بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم”.

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