تحذير من التقسيم العالمي لتبني اللقاح ورئيس البنك الدولي لا يؤيد التنازل عن «فكرية اللقاحات»

■ 10% من سكان تونس تلقوا اللقاح

■ ألمانيا تمدد مساعدات الشركات المتضررة

■ كندا تستعد لتخفيف قواعد الحجر للحاصلين على اللقاح

■ تايوان تتعهد بتسريع وتيرة التطعيمات

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذر نيكولاس توماس الأستاذ المساعد في الأمن الصحي بجامعة مدينة هونج كونج من التقسيم العالمي لتبني اللقاح والذي يمنع دخول شخص أخذ لقاحا إلى دولة لم تقم بالتصريح بهذا اللقاح.

ونقل تقرير لوكالة بلومبيرج عن توماس قوله “إن التقسيم العالمي للشعوب القائم على تبني اللقاح لن يؤدي إلا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية للوباء واستمرارها.. ستخاطر بانقسام العالم إلى صوامع لقاحات على أساس قومية اللقاح بدلا من الضرورة الطبية”.

وتعد مسألة التعرف على اللقاحات مسألة أساسية بالنسبة للبلدان المعتمدة على السياحة، حيث إن صناعة السفر العالمية البالغة 9 تريليونات دولار، مشلولة فعليا منذ بداية الوباء.

وليس واضحا حتى الآن ما الإجراءات، ولكن دول العالم بدأت التحرك، وخطوة إصدار جواز سفر كورنا قد تشكل خطوة على سبيل ذلك.وجواز سفر كورونا ليس كافيا، فمع أن الجواز يظهر نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص، فإنه لا يعني أن الدولة التي سيسافر إليها تعترف بهذا اللقاح. من جانب آخر قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك لا يدعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، خوفا من أن يقوض ذلك الابتكار في قطاع الأدوية.

وردا على سؤال، خلال مكالمة إعلامية، عما إذا كان يدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، قال مالباس “نحن لا نؤيد ذلك، لأنه من شأنه أن يؤدي لخطر تقليل الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع”.وقالت وزارة الصحة في تونس إن مجموع من تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد فاق مليونا و192 ألف شخص منذ بدء حملة التطعيم في 13 مارس الماضي.وبلغ عدد من تلقوا اللقاح حتى الاثنين تحديدا مليونا و192 ألفا و895 شخصا من بينهم 351 ألفا و844 تلقوا الجرعة الثانية.

ويمثل العدد الإجمالي أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة.وتخطط الحكومة لتطعيم نمن جانب آخر أفادت معلومات بأن الحكومة الألمانية اتفقت على تمديد المساعدات الاقتصادية للشركات التي تضررت على نحو خاص من أزمة كورونا.

وفي كندا يستعد رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تخفيف القيود الحدودية التي تفرضها بلاده على المسافرين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كاملا، بحسب أشخاص مطلعين على الامر.وفي تايبيه تعهد رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانج بتسريع وتيرة خطة التطعيمات الشاملة في الجزيرة، ضد الاصابة بمرض “كوفيدـ19”، في ظل استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة به.