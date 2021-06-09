اخبار العالم

'مهزلة انتخابية' وسقوط الموصل في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 'مهزلة انتخابية' وسقوط الموصل في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = استبعاد مئة وخمسة وثلاثين مرشحا من الانتخابات التشريعية،، ونواب نينوى يطالبون بايقاف مهزلة انتخابية.
= قي ذكرى سقوط الموصل.. اثار الدمار لاتزال شاخصة.. جثث تحت الركام.. ونازحون عالقون في المخيمات.

= مالية البرلمان تقدم مقترحات لحل ازمة ارتفاع صرف الدولار،، وسائرون تستبعد اجراء تغييرات حكومية.

= بادوات بسيطة.. عراقي يبتكر روبوتا عسكريا،، ويطالب بتسخيره لاسناد القوات الامنية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا