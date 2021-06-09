انت الان تتابع خبر 'مهزلة انتخابية' وسقوط الموصل في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = استبعاد مئة وخمسة وثلاثين مرشحا من الانتخابات التشريعية،، ونواب نينوى يطالبون بايقاف مهزلة انتخابية.
= قي ذكرى سقوط الموصل.. اثار الدمار لاتزال شاخصة.. جثث تحت الركام.. ونازحون عالقون في المخيمات.
= بادوات بسيطة.. عراقي يبتكر روبوتا عسكريا،، ويطالب بتسخيره لاسناد القوات الامنية.
= مالية البرلمان تقدم مقترحات لحل ازمة ارتفاع صرف الدولار،، وسائرون تستبعد اجراء تغييرات حكومية.
= بادوات بسيطة.. عراقي يبتكر روبوتا عسكريا،، ويطالب بتسخيره لاسناد القوات الامنية.