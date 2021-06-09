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الصحة تتعاقد على توريد وجبات جديدة من لقاح فايزر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على توريد 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس الذي تنتجه شركة فايزر.
وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي للوكالة الرسمية، إن "الصحة أبرمت تعاقدات مع شركة فايزر- بيونتك المصنعة للقاح فيروس كورونا لشراء 12 مليون جرعة يتم تجهيزها خلال العام الحالي"، لافتا الى أن "العراق سيجهز خلال نهاية الشهر الحالي بـ 500 ألف جرعة وبقية الجرعات ستصل تباعا خلال الاشهر المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة تمتلك طاقة خزنية جيدة وستعزز خلال الاسابيع القادمة بوصول ثلاجات ذات درجة تجميد واطئة جدا 80- من منظمة الصحة العالمية"، مبينا أن "القدرات الخزنية متوفرة في جميع المحافظات".

وتابع أن "نصف الكمية المتفق عليها سيصل خلال 3 أشهر تباعاً فيما النصف الأخير قبل نهاية العام".

ووفقاً للموقف الوبائي لهذا اليوم، فقد وصل إجمالي عدد متلقي لقاح كورونا في عموم العراق إلى 667067 مواطنا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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