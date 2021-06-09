الكلية العسكرية تحدد موعد استقبال الدورة التأهيلية 84

بغداد - ياسين صفوان - حددت الكلية العسكرية، اليوم الأربعاء، موعد استقبال الدورة التأهيلية 84.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عقدت الكلية العسكرية إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مؤتمراً تنسيقياً مع الأكاديمية العسكرية لاستقبال المتقدمين من العسكريين والموظفين المدنيين والحراس الشخصيين للدورة التأهيلية/ ٨٤".



وجرى خلال المؤتمر، بحسب بيان الناطق، "مناقشة آلية إجراء الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية الذي سيجري يوم السبت الموافق ١٢/ ٦ /٢٠٢١ في مقر الكلية العسكرية في الرستمية".