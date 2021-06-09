المغرب يسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 522389 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9190 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509958 حالة.

فيما سجّل لبنان 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 541940 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء استقر عند 525065 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7780 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.