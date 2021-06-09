شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 241 شخصًا و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 241 شخصًا، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 97 إصابة و188 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 188 ألفًا و157 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و128 حالة نشطة، ووفاة 3152 شخصًا.