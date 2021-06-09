شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تنتقل إلى العاصمة الإدارية بنهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الربع الأخير من العام الحالي، سيشهد انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لبدء التشغيل التجريبي لهذه المباني، تمهيداً للانتقال الرسمي.

وتناول مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، وضع فيروس كورونا في مصر، مؤكداً أنه يحرص يومياً على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة الفيروس، وتوافر الأكسجين، إضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التي تصل تباعاً بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت مدبولي إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح «سينوفاك»، الذي يتم تصنيعه في مصر حالياً.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال الاجتماع، أن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أشار إلى انخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس لمدة ستة أسابيع، وكذا انخفاض الوفيات لمدة خمسة أسابيع على مستوى العالم.

وأوضحت الوزيرة أنه من المقرر وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» بحلول منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن إجمالي ما وصل من هذا اللقاح حتى الآن تخطى 2.5 مليون جرعة، كما تم توريد نحو 2.6 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، والعمل جارٍ على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن لقاح «سينوفاك» الذي من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.