شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تسقط حظر تطبيقَي "تيك توك" و"وي شات" الصينيَّين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

أصدرت الإدارة الأمريكية الأربعاء قراراً أسقطت بموجبه أوامر تنفيذية فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين المشهورين.

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأنه ستتم مراجعة الأوامر التنفيذية بهدف تحديد مخاطر الأمن القومي مع تطبيقات البرامج المرتبطة بالصين، وأنه صدر أمر تنفيذي جديد يوجه وزارة التجارة بإجراء ما وُصف بأنه تحليل "قائم على الأدلة" للمعاملات التي تتضمن تطبيقات تصنعها الصين أو توفرها أو تتحكم فيها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن "المسؤولين يهتمون بشكل خاص بالتطبيقات التي تجمع بيانات المستخدمين الشخصية، أو التي لها صلات بالأنشطة العسكرية أو الاستخباراتية الصينية، وأن الوزارة ستقدم أيضاً توصيات بشأن كيفية زيادة حماية المعلومات الصحية الجينية والشخصية للأمريكيين، وستعالج مخاطر تطبيقات برمجية معينة مرتبطة بالصين أو خصوم آخرين، وفقاً لمسؤولين كبار بالإدارة".

مشيرةً إلى أن "خطوة إدارة بايدن تعكس القلق المستمر من أن البيانات الشخصية للأمريكيين يمكن أن تنكشف من خلال التطبيقات الشائعة المرتبطة بالصين، المنافس الاقتصادي والسياسي الرئيسي للولايات المتحدة، وقد اتخذ كلٌّ من البيت الأبيض والكونغرس إجراءات لمعالجة التقدم التكنولوجي لبكين، وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتطوير الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات في مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة".

يذكر أن الإدارة الأمريكية تراجعت في وقت سابق من هذا العام عن محاولات الرئيس دونالد ترامب لحظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك"، وطالبت المحكمة بتأجيل نزاع قانوني، حيث بدأت الحكومة مراجعة أوسع لتهديدات الأمن القومي التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية.