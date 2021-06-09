العراق يعمل على تحديد هويات المئات من ضحايا "داعش" الإرهابي

بغداد - أ ف ب

تجري السلطات العراقية حملة واسعة لتحديد هويات رفات المئات من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي عثر عليهم في مقبرة جماعية هي واحدة من عشرات المقابر المماثلة التي خلفها التنظيم الإرهابي.

وتوجه العشرات من أهالي الضحايا صباح الأربعاء إلى مقر الطب العدلي في بغداد على أمل أن يتمكنوا من التعرف على ابن أو أخ أو زوج فقد في مجزرة سجن "بادوش"، في واحدة من أفظع جرائم التنظيم الإرهابي الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.

وفي حزيران/يونيو 2014، قام التنظيم الإرهابي الذي كان بصدد السيطرة على شمال غرب البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن "بادوش"، في شاحنات إلى أحد الوديان، قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم وقتلهم جميعاً.

ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم الإرهابي في آذار/مارس 2017.

وكان عباس محمد الذي أوقف الأمريكيون ابنه مهند في العام 2005 قبل نقله إلى "بادوش"، واحداً ممن كانوا يجرون فحصاً للدم صباح الأربعاء للمساعدة في التعرف إلى رفات ابنه.

وقال: "أنا بحاجة لإجابة تريحني، بعد 17 عاماً لم أعرف فيها إن كان ابني حياً أو ميتاً".

وبحسب الطبيبة ياسمين منذر رئيسة دائرة المقابر الجماعية في الطب العدلي ببغداد، فقد تمّ أخذ "عينات دم مما يقارب المئة عائلة حتى الآن في العاصمة"، بعدما أجريت العملية نفسها للعشرات في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الإجراء نفسه سيتمّ في خمس محافظات أخرى أيضاً لتحديد هويات الضحايا.

وترك تنظيم "داعش" الإرهابي، المسؤول عن ارتكاب "إبادة جماعية" في العراق بحسب الأمم المتحدة، وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.

ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا، مع عينات دم من أقربائهم.

ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرضة للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، بحسب خبراء الطب الشرعي الذين يواصلون على الرغم من كل شيء تقديم خاتمة قانونية وعاطفية للأهالي.