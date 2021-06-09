شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يرضي مشجعيه بمدير اليوفي الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي توتنهام مع الإيطالي فابيو باراتيشي (48 عاماً) المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد تسجيله نجاحات على صعيد الصفقات عبر السنين الماضية.

ويحاول دانييل ليفي المدير التنفيذي لتوتنهام بهذه الخطوة إرضاء مشجعيه الذين ينتظرون على أحر من الجمر تعيين مدرب للفريق، وقال النادي: إن تعيين باراتيشي سيساعد توتنهام في دخول حقبة جديدة بالبحث عن مدرب ملائم يقود الفريق في الأغلب من دون نجمه الإنجليزي هاري كين.

وهندس باراتيشي صفقات مذهلة للعملاق الإيطالي منذ أكثر من 10 سنوات مثل الإيطالي أندريا بيرلو والفرنسي بول بوجبا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أنه يشتهر بعقد صفقات إعارة بأسعار مناسبة، ولعب دوراً كبيراً في هيمنة اليوفنتوس على اللقب المحلي بميزانية قليلة وهو ما يناسب توجه إدارة توتنهام.