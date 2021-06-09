شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختار ملعب السلام لمواجهة الترجي ويطلب حضور الجماهير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ النادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باختيار ملعب السلام لاحتضان مباراة الفريق الأحمر ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها 26 يونيو الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي البطولة، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته بملعب الأهلي السلام، الذي شهد أيضاً مباراة الفريق ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي، كما طلب الأهلي من الكاف إقامة المباراة بحضور جماهيري.

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد رادس في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة في إياب نصف نهائي البطولة الإفريقية.