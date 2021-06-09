جامعة حلوان تفتتح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعلنت جامعة حلوان، عن افتتاح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية ضمن الفهرس الآلى للمكتبة المركزية على موقع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

وانطلق المشروع بالتعاون بين قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والمكتبة المركزية بجامعة حلوان لرفع بيانات مقتنيات المكتبة الموسيقية من (نوت موسيقية، كتب،CD، شرائط فيديو، شرائط كاسيت) لإفادة قطاع كبير من المتخصصين في مجال الموسيقى والتواصل مع الكليات المختلفة بالجامعة لنشر الوعي بأهمية المكتبة الموسيقية وما تقدمه من أنشطة متنوعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها محمد حسني عميد كلية الآداب.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، على اهتمام الجامعة بالمكتبات وتطويرها، حيث تعد المكتبة الموسيقية بجامعة حلوان أول مكتبة موسيقية جامعية في الوطن العربي وواحدة من سبع مكتبات موسيقية في الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف أن الجامعة دائما ما تولي الاهتمام بالمكتبة الإلكترونية لتغطي كافة الاختصاصات بما يساهم في تقديم الدعم اللازم للطلاب والباحثين، في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم بهدف نشر العلم والثقافة والحفاظ على التاريخ الإنساني.

وعبرت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فخرها بهذا المشروع المتميز، وقدمت الشكر لكل فريق العمل القائم على المشروع لأنه يعد حدث تاريخي، كما أنه يساعد الطالب على التطبيق العملي لما تمت دراسته نظريا، والمساهمة في مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة التي تساعدهم على تنمية المهارات وتوفير فرص عمل لهم من خلال تعلمهم مهارة فهرسة المصادر الموسيقية.

وأضافت أن الفهارس الإلكترونية لها أهمية كبيرة لقدرتها على استيعاب كم هائل من مصادر المعلومات وتوفير وقت الباحثين بمرونة وسرعة في تحديث المعلومات.

وأوضحت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، أن مشروع المكتبة الموسيقية هو مشروع أكاديمي يهدف إلى فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية لتشمل مصادر المعلومات المتنوعة و الخدمات والأنشطة المتعددة والربط بينها وبين المكتبات الأخرى من خلال شبكة الجامعات المصرية، كما يهدف إلى بناء فهرس آلي لمقتنيات المكتبة الموسيقية، مما يساعد على تعظيم الاستفادة من مصادرها وخدماتها.

وأفادت الدكتورة أماني السيد رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب ورئيس المشروع، أن أهداف المشروع تتمثل فى توفير البنية الأساسية اللازمة لفهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية، وإنشاء تسجيلات فهرسة إلكترونية لمقتنيات المكتبة الموسيقية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية بها على التعامل مع الفهرسة الآلية للمقتنيات، والعمل على تسويق مخرجات المشروع وأنشطة و خدمات المكتبة الموسيقية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء حساب فرعي للمكتبة الموسيقية على فهرس اتحاد المكتبات الجامعية المصرية من داخل حساب المكتبة المركزية، كما تم انشاء حساب رئيسي على فهرس الاتحاد، كما تم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة الموسيقية و طلاب الفرقة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات على كيفية التعامل مع النظام الآلي الخاص باتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

يذكر أن العمل بدأ في المشروع في شهر أكتوبر 2019، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المكتبة في شهر ديسمبر 2020، ويتكون فريق المشروع من الدكتورة أماني السيد رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكليه الآداب ورئيس المشروع، سحر بهي الدين مدير عام المكتبة المركزية بالجامعة، الدكتورة ريهام محمد عبدالعزيز مدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، الدكتورة سمر سعد الدين رئيس قسم المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية، هالة محمد مبروك أخصائي أول مكتبات، إسماعيل مصطفى حسين اخصائي مكتبات بالمكتبة الموسيقية.

ويمكن التعرف على طرق استرجاع المصادر من الفهرس الآلي و التعرف على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة الموسيقية من خلال موقع المكتبة على الرابط التالي:- اضغط هنا