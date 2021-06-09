تنزيل فيديو من اليوتيوب مع الأداة الهائلة Snappea – إعلان تحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب بكل سهولة، حيث يواجه البعض تلك المشكلة خلال الرغبة في تنزيل الفيديو المفضل لهم عبر تطبيق اليوتيوب ومن خلال مقالنا سوف نقدم لكم بعض الطرق الفعالة التي سوف تساعدكم في تنزيل مقاطع الفيديو التي ترغبون بها عبر يوتيوب.

تنزيل فيديو من اليوتيوب

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطرق التي تمكنهم من تنزيل فيديو من اليوتيوب بكل سهولة، كما يتواجد أكثر من طريقة لتحقيق ذلك ومن أبرز تلك الطرق:

● استخدام تطبيق Snappea للأندرويد

في حين استخدامك Snappea سوف تظهر لك أزرار (HD عبر Snappea أو MP3 عبر Snappea)، وبمجرد تنزيل التطبيق Snappea على جهاز الشخصي ستتمكن من رؤية زر (تنزيل) أسفل الفيديو، كما تتوافق تلك الطريقة على جميع إصدارات أندرويد.

● استخدام موقع Snappea أونلاين

هو من أحد المواقع المتميزة التي يمكن من خلالها تنزيل مقاطع الفيديو من خلال اليوتيوب بكل سهولة، يمكن ذلك البرنامج مستخدميه من تحميل مقاطع الفيديو والموسيقى من مختلف مواقع الأنترنت بما يتضمنه اليوتيوب، والانستغرام، والفيس بوك وغيرهم، يتم تنزيل التطبيق من خلال المتصفحات المختلفة مثل (Chrome، Firefox).

وبذلك يمكن تحميل أي مقطع فيديو من خلال سهم باللون الأصفر سوف يظهر أسفل الفيديو، قم بالضغط عليه وأختار التنسيق الذي ترغب بتحميل الفيديو به بكل سهولة.

تحميل من اليوتيوب بدون برنامج

هناك العديد من الطرق المستخدمة في تحميل من اليوتيوب بدون برنامج ، ومن أحد الطرق المستخدمة هي التحميل بدون اي برامج مساعدة ما عليك سوى اتباع الخطوات الأتية:

● قم بالضغط على الزر الأصفر (تنزيل) أو (download) لحفظ الفيديو.

● أو قم باختيار التنسيق الذي تريده سواء (MP3، MP4، WEBM) ثم قم بالضغط على السهم الرمادي الذي يتواجد على يمين زر (تنزيل) واختيار التنسيق الذي تريده من القائمة المعروضة.

● وبذلك يمكنك التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو داخل قوائم تشغيل اليوتيوب دون الحاجة الى الاتصال بالأنترنت.

● يمكنك القيام بتلك الخطوات من خلال الدخول على تطبيق يوتيوب أو من خلال المتصفحات المختلفة مثل (Chrome، Firefox).

كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب باستخدام تطبيق Snappea

لتحميل الفيديوهات من على اليوتيوب هناك طريقتين متابعين:

● الطريقة الأولى

تتمثل في الدخول الى Snappea هو تنزيل مقاطع الفيديو المعتمدة التي تظهر على الشاشة الرئيسية للموقع, يمكن من خلالها إضافة الموقع الخاص بالفيديو الذي ترغب به والنقر على إضافة في الجزء السفلي من الشاشة، مثل النقر على أيقونة يوتيوب أو البحث عبر مقاطع الفيديو المتاحة بالتطبيق، أو البحث عن مقاطع الفيديو من خلال شريط البحث، بعد ذلك أضغط على سهم تنزيل فيديو من اليوتيوب الذي سوف يظهر عن بدء مشاهدة الفيديو.

● الطريقة الثانية

لا تحتاج تلك الطريقة إلى استعمال الخطوات الأتية كل ما عليك هو نسخ الرابط الخاص بالفيديو ولصقه في شريط البحث ثم الضغط على سهم تنزيل وسوف يتم تحميل الفيديو بكل سهولة وفي كلتا الحالتين يمكنك تنزيل فيديو من يوتيوب أكثر من ١٠ فيديوهات في وقت واحد من خلال الضغط على زر تحميل في اعلى الواجهة الرئيسية للتطبيق.

تحميل يوتيوب مع Snappea

يعد ذلك المواقع أحد البدائل الشائعة لتحميل أي مقطع فيديو من خلال اليوتيوب، كما يتميز بتوفير سرعات التحميل المناسبة وسهولة التحكم من خلال الواجهة البسيطة، وهو من أحد المواقع الرائعة القليلة التي تتضمن تكنولوجيا متزامنة لتحميل الملفات بشكل سريع في حالة ضعف الإنترنت، يمكن Snappea مستخدميه بتحميل الفيديوهات بصيغ مختلفة، كما يمكن مشاهدة وتصفح الفيديو قبل تحميله.

Snappea تنزيل فيديو من اليوتيوب

يعد Snappea أحد أفضل الأدوات المستخدمة لتنزيل مقاطع الفيديو من على اليوتيوب على الهواتف الذكية، كما يتميز بواجهته الأنيقة التي يستطيع الجميع التعامل معها بشكل مجاني، ويوفر Snappea لمستخدميه إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو المختلفة من 170 موقعا مختلفا غير يوتيوب بكل حرية، بالإضافة إلى الاختيارات المتعددة لجودة مقاطع الفيديو الذي ترغب في تنزيلها، ويساعد على استمرار التحميل خلال بطيء الإنترنت.