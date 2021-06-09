هبطت ببعض البنوك وصعدت في أخرى.. أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما تراجع السعر في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.