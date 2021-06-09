الصفع والضرب بالحذاء أشهر الاعتداءات على زعماء الدول

لم تكن الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هي الحادثة الأولى التي يتعرض لها زعيم أو رئيس دولة، بل تكررت تلك الاعتداءات كثيرا.

وقد رصد تقرير أشهر وقائع الاعتداءات على زعماء ورؤساء الدول:

ماكرون

الرمي بالبيض والصفع

1- 2016 تعرض الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» للرشق بالبيض حينما شغل منصب وزير الاقتصاد الفرنسي، من قِبل مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يعارضون سياسته، وأصابت بيضة رأسه.

2- 2017 ألقى شخص بيضة عليه، أصابت جبينه في أثناء زيارته معرضا خاصا بالزراعة، وسجلت الكاميرات ذلك وقتها.

3- 2021 تعرض لصفعة من مواطن خلال جولة داخلية قام بها في منطقة «لادروم» الفرنسية، جنوب شرق البلاد.

ساركوزي

الشد والبيض

1- 2008 تلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رشقة ببيضة خلال زيارته «دبلن» في أيرلندا.

2- 2011 تعرض لاعتداء من قِبل شاب فرنسي، جذبه من الخلف من سترته حتى كاد يسقط في أثناء زيارة مدينة «براكس» جنوب غرب فرنسا.

3- 2012 عندما كان مرشحا للرئاسة، تعرض لهجوم بالبيض كذلك من بعض المحتجين بإقليم «بايون» في بلاد الباسك الفرنسية.

بوش

الحذاء

- 2008 تلقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن)، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، حذاء الصحفي العراقي منتظر الزيدي، حيث وصل الحذاء إلى المنصة التي يقف عليها «بوش» و«المالكي».

راخوي

لكمة

- 2015 تلقى رئيس الحكومة الإسبانية زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، لكمة قوية في أثناء جولته بمدينة «بونتيفيدرا» في إقليم «غاليسيا» شمال غرب البلاد.

برلسكوني

الحديد

- 2009 تعرض رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني لهجوم من شخص، كان يحمل قطعة حديدية، أسفرت عن كسر في الأنف والأسنان وجروح في الوجه والفم.

شريف

الحذاء

- 2018 تعرض رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، إلى هجوم بالحذاء في أثناء مؤتمر صحفي بمدينة «لاهور» الباكستانية، حيث أصاب الحذاء كتفه.