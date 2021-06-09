أسلحة وكتاب هتلر في منزل صافع ماكرون

وقالت قناة «بي. إف. إم»، اليوم الأربعاء، وفقا لمعلومة حصلت عليها من مصادر خاصة بها: «عثرت الشرطة على أسلحة لم تحدد طبيعتها خلال مداهمتها لمنزل المتهم»، وأضافت: عثرت الشرطة أيضا على نسخة من كتاب «كفاحي» لهتلر.
وخلال زيارة كان يقوم بها لمنطقة «تان ليرميتاج» جنوب شرقي البلاد، اقترب الرئيس ماكرون إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية، قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المواطن، بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.
ووفقا للمعلومات التي أبلغ عنها أليكس بيرين، المدعي العام في فالنسيا، فإن ما تعرض له الرئيس الفرنسي ارتكب من قبل رجل يدعى «داميان.ت»، وساعده في ذلك «آرثر. سي» من سان فالييه جنوب شرق فرنسا.
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