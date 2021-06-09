مدينة هندية تغمرها مياه الأمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - غمرت مياه الأمطار الموسمية الطرق والأسواق، كما تعطلت حركة بعض الحافلات والقطارات المحلية اليوم الأربعاء، وذلك بعد هطول الأمطار السنوية على مدينة مومباي، المركز المالي للهند، التي تعاني بالفعل من جائحة كورونا.

وقد وصلت الأمطار مومباي قبل الموعد المتوقع. وكان مكتب الأرصاد قد أصدر تحذيراً للمدينة والمناطق المجاورة مثل ثين وريجاد وبالاجهار، كما توقع هطول أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكرت شبكة «ان دي تي في» أن الفيضانات والأمطار أثرت على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وعرقلت حركة المرور.

وكانت المدينة قد بدأت في الانفتاح جزئياً الاثنين الماضي، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقد سجلت مومباي أكثر من 700 ألف حالة إصابة من بين إجمالي حالات الإصابة في الهند ويبلغ نحو 29 مليون حالة منذ مارس 2020، كما سجلت المدينة 15 ألفاً و73 حالة وفاة بالفيروس.

