مصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” تحدد المواقع التي شملتها الضربة الاسرائيلية على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

لم يوقف “الطيران الاسرائيلي” ضرباته على مراكز سيطرة النظام السوري وحلفائه رغم الازمة التي يعيشها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه خطر الاقصاء ولذا فمن المتوقع ان يستمر باستراتيجيته التي قد تعيده الى رئاسة الحكومة والتسريبات والتحليلات ترجح حصول عمليات عسكرية محدودة تتخطى سوريا.

فجر اليوم شن طيران العدو الاسرائيلي ضربات جوية في ريف دمشق انطلاقاً من الاجواء اللبنانية لاسيما منطقتي المتن وكسروان واستهدفت الضربات وفقما أكدته مصادر خاصة لـ”صوت بيروت انترناشونال” مراكز تابعة للفرقة الاولى في ريف دمشق الغربي ومطار دمشق كما طالت نقاط الدفاع الجوي وكتيبة صواريخ تابعة للواء 155 في منطقة القلمون الشرقي.

لكن الضربات الجوية وصفت هذه المرة بالموسعة حيث شملت محافظتي حمص واللاذقية وافادت مصادر مطلعة ان القصف تسبب بخسائر بشرية واضرار كبيرة في المراكز المستهدفة لاسيما فيما يتعلق بتلك التي تضم الصواريخ.

ولفتت المصادر الى ان الضربات استهدفت مستودعات سرية للحرس الثوري الايراني في ريف مدينة طرطوس قرب قرية بسماقة وريف حماه في مصياف حيث معامل الدفاع التي تسيطر عليها الميليشيات الايرانية ومطار المزة العسكري مطار الشعيرات .