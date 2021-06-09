فيلا هادئة من القرن الثامن عشر لقمة بوتين وبايدن‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو/ حزيران، في فيلا سويسرية ترجع للقرن الثامن عشر مطلة على بحيرة جنيف، وهو مكان هادئ للمحادثات التي يتوقع أن تكون ساخنة.

وتخيم خلافات مريرة بشأن التدخل في الانتخابات وهجمات تسلل إلكتروني وحقوق الإنسان وأوكرانيا بظلالها على أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولي بايدن السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

وستكون قضايا الاستقرار النووي الإستراتيجي والنزاعات الإقليمية مطروحة على طاولة المفاوضات. ومن المنتظر أن يصل بايدن إلى بريطانيا اليوم الأربعاء، في مستهل جولته الخارجية الأولى، وقال إنه سيضغط على بوتين من أجل احترام حقوق الإنسان.

وصرح بوتين يوم الجمعة الماضي، بأنه يتوقع أن تجرى المحادثات في أجواء إيجابية، وإن كان لا يتوقع تحقيق انفراجة.

وأضاف، وفقا لما نقلته عنه وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن مزاعم قيام متسللين روس بتنفيذ هجوم إلكتروني أثر على إنتاج اللحوم في أمريكا الشمالية وأستراليا محاولة لإثارة خلاف سياسي قبل القمة.

وتتوقع مصادر دبلوماسية تأكيد مكان عقد القمة في جنيف في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأغلقت الشرطة والجيش في سويسرا متنزهين محيطين بفيلا لاجرانج، ونصبوا حواجز وسياجا من الأسلاك الشائكة.

ويرافق وزيرا الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين والروسي سيرجي لافروف الرئيسين بايدن وبوتين.