وفد مصري يزور السودان لاستكمال مباحثات أزمة سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، بصحبة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لاستكمال مباحثات حل أزمة سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن ”الزيارة تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، للتشاور حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة“.

وأوضح البيان أنه ”من المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية“.

يذكر أن قضية سد النهضة تشهد حاليا خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول قواعد ملء وتشغيل السد، فيما فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق.

وتؤكد مصر والسودان أن الملء الأحادي للسد يهدد الدولتين، معلنين رفضهما استمرار إثيوبيا في عملية ملء السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.