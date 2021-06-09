الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في القدس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على إسرائيل لوقف نشاطها الاستيطاني في القدس، حسب ما كشفته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

ووصفت الصحيفة هذه الضغوطات بأنها ”أول اختبار حقيقي لحكومة نفتالي بينيت“.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة الأمريكية تضغط عبر قنوات دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب، لوقف الاستيطان في القدس والبلدة القديمة.

ولفتت إلى أن الخطوة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة

وتابعت أن إدارة بايدن تسعى لمنع أي تصعيد سيشعل الأحداث مجددًا، ذلك أن أي تصعيد يمكن أن يؤثر على الأوضاع في المنطقة بأكملها.

وهاجمت الصحيفة، المطالب الأمريكية التي وصفتها بـ ”المخزية، وتهدف إلى تقسيم القدس من خلال منع البناء في الأحياء اليهودية الكبيرة“.

واستطردت الصحيفة، أن خطط البناء الاستيطاني جاهزة منذ عقدين من الزمان، إضافة إلى محاولات إخلاء حي الشيخ جراح، وتعزيز التواجد اليهودي في البلدة القديمة بالقدس.

وستمنح الثقة لحكومة نفتالي – بينيت من قبل الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد المقبل، والتي سيصبح بينيت بموجبها رئيسًا للحكومة الجديدة، خلفًا لبنيامين نتنياهو.