الجامعة العربية: نزع السلاح النووي عنصر رئيسي لخلق وضع دولي أكثر استقرارا

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أكدت الجامعة العربية اليوم، أن نزع السلاح النووي يعد عنصرا رئيسيا لخلق وضع دولي أقل خطرا وأكثر استقرارا.



جاء ذلك في كلمة القاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية خالد الهباس خلا ترؤسه الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والذي يعقد حضوريا وعبر الاتصال المرئي.

وقال الهباس إن مخاطر التسلح النووي مسألة تثير قلق الدول العربية في ظل غياب أي تحرك دولي نحو تنفيذ القرارات الدولية المطالبة بتنفيذ الازالة الكاملة للأسلحة النووي.