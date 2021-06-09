دولة الإمارات تقدم 13,5 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، تقديم 96,659 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,507,943 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 136.58 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد- 19".