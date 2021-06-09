اخبار العالم

دولة الإمارات تقدم 13,5 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 13,5 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، تقديم 96,659 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,507,943 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 136.58 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد- 19".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا