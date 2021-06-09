شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. مقتل شرطيين بهجوم مسلح على فريق طبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على فريق طبي كان ينفذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة مردان شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أن مسلحين يستقلون دراجات نارية، أطلقوا نيران أسلحتهم على رجال شرطة كانوا يقومون حماية الفريق الطبي مما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأن الشرطة طوقت المنطقة للبحث عن الجناة، مبينا أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.