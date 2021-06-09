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حقوق الإنسان تدعو لتشريع قانون 'يساهم في تعزيز الديمقراطية'

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بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، ان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي شابها العديد من الانتهاكات بسبب عدم وجود قوانيين تنظمها وتعزز حمايتها.
وقال الغراوي في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "تظاهرات تشرين ابرزت الحاجة الماسة الى اسراع البرلمان بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي للاسهام في تنظيم ودعم هذا الحق وحماية المواطن في ممارسته له دون اية قيود".

واضاف، ان "وجود هكذا قانون سيساهم في تعزيز الديمقراطية في العراق وسيعزز من مرتبة العراق في مجال حقوق الانسان".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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