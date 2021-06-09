حقوق الإنسان تدعو لتشريع قانون 'يساهم في تعزيز الديمقراطية'

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بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، ان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي شابها العديد من الانتهاكات بسبب عدم وجود قوانيين تنظمها وتعزز حمايتها.