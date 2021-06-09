انت الان تتابع خبر رسمياً.. دولة عربية تعلن دخولها في الموجة الرابعة لكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الصحة التونسي، اليوم الأربعاء، دخول البلاد رسميا في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن 18 ولاية هي حاليا مصنفة كمناطق ذات خطر مرتفع.
وأفاد وزير الصحة في هذا الصدد بأن "الوزارة تعمل على دعم المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والرفع من نسق عملية التلقيح ومن ذلك زيارة رئيس الحكومة إلى جينيف لتسريع جلب كميات التلاقيح عبر منظومة "كوفاكس".
ومن جهة أخرى نفى الوزير ما تم تداوله بخصوص وجود جرعات منتهية الصلاحية، مؤكدا أن جميع المطاعيم من نوع "أسترازينيكا" مشيرا إلى أن 190 جرعة فقط من جملة التلاقيح التي وصلت لتونس تم إتلافها لانتهاء صلاحيتها.
ومن جهة أخرى نفى الوزير ما تم تداوله بخصوص وجود جرعات منتهية الصلاحية، مؤكدا أن جميع المطاعيم من نوع "أسترازينيكا" مشيرا إلى أن 190 جرعة فقط من جملة التلاقيح التي وصلت لتونس تم إتلافها لانتهاء صلاحيتها.