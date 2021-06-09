انت الان تتابع خبر فنانة عراقية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت أمل عباس، في حلقة ضمن برنامج تلفزيوني على كرسي متحرك، وقالت "إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك".وقالت أمل عباس، إن "الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنهاء الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها".

وأشارت أمل عباس، إلى أن "الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى".



وأكدت أمل عباس، "إيمانها بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على ما أصابها، فهي تتحلى بالصبر دومًا، مشيرة إلى أنها تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بشكل مستمر".

وأعلنت الفنانة العراقية أمل عباس عن إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير صمام، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.

وبدأت أمل عباس، حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بعد مشاركتها في "أوبريت سندريلا"، وهي تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفى خلال السنوات الماضية، ولديها بنت وولد.

وأصيبت أمل عباس، عام 2018 بوعكة صحية بسبب احتباس الأملاح في جسدها، وأجرت عملتين في الهند، وأصيبت بالشلل منذ ما يقارب 3 سنوات، وتخضع حاليا الى العلاج الطبيعي بمستشفى في الكويت.

وكشفت الفنانة أمل عباس، خلال بداية وعكتها الصحية في 2019، عن تفاصيل أزمتها الصحية، مؤكدة أن هناك عددا من الفنانين العرب وقفوا بجوارها، وأبرزهم الفنانة أحلام التي تكفلت بمصاريف علاجها كليا.

