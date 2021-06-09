لبنان يبرق إلى العراق: شكراً يا رمح الله في الارض

وقال بري في برقية بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وأطلعت عليها الخليج 365، "يد الخير أبداً لا تنثني ... هو العراق رمح الله في الارض. مجدداً فعلكم وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى: "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ".وجاء في البرقية أيضًا "ببالغ الشكر والإمتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً".

وتابع بري "بإسمي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم التوفيق والسداد وللعراق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".

وصادقت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.



ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية.

وتغص محطات البنزين في مختلف المناطق اللبنانية يومياً بالسيارات، حيث ينتظر الناس لساعات دورهم للحصول على مادتي البنزين والمازوت، حتى أن بعضهم سار على الأقدام وحمل "غالونات" بهدف تعبئتها.