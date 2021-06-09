روسيا عن محادثات فيينا: هناك عراقيل بشأن إحياء اتفاق إيران النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن هناك عراقيل وقضايا تحتاج إلى حل بخصوص محادثات إحياء اتفاق إيران النووي.

وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت طهران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.



من جانب آخر، أكدت واشنطن أن الهدف من محادثات فيينا، هو إلزام إيران بشروط الاتفاق ومنعها من حيازة أسلحة نووية.

ولم تثمر المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل /نيسان الماضي في فيينا، بعد عن إعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق، لا سيما بعد أن قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60%، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.