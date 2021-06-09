الجولان كان وسيبقى سوريا.. دمشق ترد على واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت سوريا، اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، بخصوص الجولان المحتل.

وشددت دمشق على أن الجولان "كان وسيبقى عربياً سورياً"، بحسب ما جاء على لسان مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية.



وقال المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الجولان السوري المحتل، والتي تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل".

وتابع المصدر: "سوريا تشدد على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان"، حسب تعبيره.

واعتبر مصدر الخارجية السورية أن "قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بهذا الضم هو مؤشر إضافي على انتهاك الولايات المتحدة للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها؛ ما يؤكد أنها باتت دولة مارقة خارجة على القانون الدولي"، على حدّ تعبير المصدر.

وكان بلينكن قال أول أمس الإثنين، خلال جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجولان على الصعيد العملي تسطير عليه إسرائيل.

وأضاف الوزير الأمريكي: "بصرف النظر عن الموقف القانوني، أعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، واعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

وكانت إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا عام 1967 وضمتها إليها في 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي مارس/آذار 2019 قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع إعلان تعترف الولايات المتحدة بموجبه بسيادة إسرائيل "الكاملة" على مرتفعات الجولان.