قبيل بدء جولته الخارجية.. بايدن يوجه رسالة لروسيا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رسالة إلى روسيا والصين، وذلك قبيل مغادرته العاصمة واشنطن لبدء جولته الأوروبية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيؤكد بوضوح لروسيا والصين على "متانة" التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة.



ويبدأ بايدن جولته من بريطانيا ثم بلجيكا وسويسرا، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.

وتستغرق الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

وتمثل الجولة اختبارا لقدرة بايدن على إدارة وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وانسحابه من معاهدات دولية.





وكتب بايدن في مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست: "هل ستثبت التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي شكلت جانبا كبيرا من القرن الماضي قدرتها على مواجهة التهديدات والعداوات في العصر الحديث؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم. لدينا فرصة لإثبات ذلك هذا الأسبوع في أوروبا".

ومن المقرر أن يكون اجتماعه مع الرئيس الروسي في 16 يونيو/حزيران في جنيف تتويجا للرحلة، وفرصة لإثارة مخاوف الولايات المتحدة مباشرة مع بوتين بشأن الهجمات الإلكترونية التي تأتي من روسيا، واعتداءات موسكو على أوكرانيا ومجموعة أخرى من القضايا.