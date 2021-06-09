الكويت تترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالاجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بموجب القرار الصادر عن المجلس.



وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه ال67 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالله الرومي.

وأشار الوزير الرومي في كلمته إلى "أن الآثار المترتبة على جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبئا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية".

وناقش المكتب التنفيذي التعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الارهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب.