نيكوس دندياس يصف أنظمة الأسلحة التي تطورها تركيا بأنها "مصدر قلق" لليونان ودول المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أنظمة الأسلحة التي تطورها تركيا بأنها "مصدر قلق" لليونان ودول المنطقة، وأن تلك الأنظمة يمكن أن تغير ميزان القوى في شرق البحر المتوسط.



وأكد ديندياس، في حواره إلى صحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية، أن تركيا يمكن أن تستخدم أنظمة الأسلحة تلك في العمليات الهجومية، بحسب ما نقله موقع "تركيا الآن".

وفي السياق ذاته، وصف ديندياس زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أثينا بأنها خطوة نحو تعزيز قنوات الاتصال بين البلدين، مشيرًا إلى أنهم طرحوا على الطاولة كل المشاكل التي تؤثر سلبًا على العلاقات مع تركيا.

وأوضح دندياس أنه يعرف جاويش أوغلو منذ ما يقرب من 20 عاماً، مضيفاً "لم نخف أبدًا حقيقة أن لدينا علاقات ودية، لكن لا يمكن الخلط بين العلاقات الشخصية والواجب".