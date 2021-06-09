الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 18 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على 18 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.



وبحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، فإن 18 من عناصر داعش وقعوا في قبضة قوات وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، وهم متورطون بقضايا إرهاب في محافظة نينوى؛ 400 كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان الخلية الأمنية أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على عناصر التنظيم الإرهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى؛ من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعملهم ضمن صفوف داعش.

وأوضح البيان أن المعتقلين يعملون بما يسمى: "ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند والمعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت"؛ تحت كنى وأسماء مختلفة.

واعترف الإرهابيون المعتقلون بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، والمدنيّين.

واستطاع تنظيم داعش فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وعدد من المحافظات، الواقعة شمال وغربي العراق، في 9 يونيو/حزيران 2014، قبل أن تسترجعها القوات العراقية بمساعدة التحالف الدولي، في ما يعرف بحروب التحرير قبل أربع سنوات.

ورغم خسارته للمدن، التي احتلها التنظيم وانتهاء دولته المزعومة، إلا أن خلاياه الإرهابية عادت لشن الهجمات وتصاعدت حدة عملياتها منذ مطلع العام الماضي.