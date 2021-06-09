شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تثبت تصنيفات «الدار العقارية» بنظرة مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لشركة الدار العقارية عند درجة «Baa2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من جائحة كورونا، أعلنت «الدار» عن نتائج ومقاييس ائتمانية قوية في عام 2020، مشيرةً إلى أن هذا الأداء كان مدعوماً بإيرادات التطوير العقاري الجيدة مع تسليم الشركة المزيد من الوحدات، الأمر الذي يشير إلى مكانتها الريادية في سوق أبوظبي.

ويعكس التصنيف الممنوح للدار، وجهة نظر «موديز» بأن الشركة تمتلك أسساً تجارية قوية مع محافظتها على ملف مالي متحفظ على مدى السنوات القليلة الماضية. في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن تكون الشركة قادرة على إدارة مخاطر تطوير العقارات مع الاستمرار في توليد تدفقات نقدية متكررة في بيئة التشغيل الحالية الصعبة.