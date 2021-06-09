افتتاح مجمع «فوت لاب» الرياضي في دبي

افتتح أسطورة منتخب البرتغال «روي كوستا» أول مُجمع ترفيهي رياضي مُتكامل في الشرق الأوسط «فوت لاب» جنباً إلى جنب مع ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وحسين مراد العضو المنتدب لفوت لاب دبي في مدينة دبي الرياضية، وعلى عمر مدير إدارة التطوير في مجلس دبي الرياضي ولفيف من مديري أكاديميات أندية الدولة.

شهد حفل الافتتاح حضور العديد من المسؤولين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام فضلاً عن شركاء «فوت لاب» الذي أسسه «روي كوستا» وتحتضن دبي أول مقر دولي له خارج أوروبا لتستمر «دبي» في ريادتها الرياضية في المنطقة والعالم.

يُعد «فوت لاب» الوجهة المثالية لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار حيث يخوض رواده تجربة فريدة من نوعها بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المدينة الترفيهية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط.

وعن افتتاح «فوت لاب» في دبي، قال الأسطورة روي كوستا: «أنا سعيد أولاً بوجودي في دبي، المدينة المُذهلة التي تشاركني حُب كرة القدم، دبي هي المكان الأمثل لاحتضان أول «فوت لاب» دولي خارج أوروبا ونسعى إلى تقديم تجربة كروية مختلفة تماماً لكل عشاق الكرة في الإمارات والشرق الأوسط».

وقال حسين مراد العضو المنتدب لـ «فوت لاب» دبي:«فوت لاب هو الوجهة الجديدة للترفيه الرياضي في دبي والشرق الأوسط، حيث يُقدم للأفراد والأصدقاء والعائلات تجربة ممتعة غامرة بالتحدي والمرح، كما يمنح لاعبي كرة القدم الهواة والمحترفين فرصة لقياس أدائهم».

وقال ناصر أمان آل رحمة: «يسرنا أن تكون دبي مركزاً لأول فرع لهذا البرنامج المميز خارج البرتغال حيث أن فكرة البرنامج وانطلاقته كانت من لشبونة، ثم جاء قرار الانتشار عالمياً للاستفادة من نجاح التجربة والنتائج المميزة لهذا البرنامج الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الرياضة وتطوير المواهب من مختلف الأعمار، فكان القرار بالانطلاق عالمياً من دبي التي تؤكد جاذبيتها للاستثمارات الرياضية بفضل رؤية القيادة الرشيدة والتشريعات التي تدعم هذا المجال إلى جانب تواجد جاليات من أكثر من 200 جنسية تشترك جميعها في حب دولة الإمارات والشعور بالأمان والسعادة فيها، كما يوجد الكثير من المواهب الكروية من الكبار والصغار الباحثين عن الفرصة لتطوير قدراتها وإمكانياتها وشق طريقها في عالم كرة القدم».