شكرا لقرائتكم خبر عن كريتشيكوفا تبلغ نصف نهائي "رولان جاروس" وحاملة اللقب تودع البطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

تأهلت باربورا كريتشيكوفا غير المصنفة إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في ظهورها الخامس في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى بعدما فازت 7-6 و6-3 على كوكو جوف التي بدت متوترة، الأربعاء.

وأنقذ اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 33 عاماً خمس فرص لحسم المجموعة، وتعافت من بدايتها البطيئة لتستغل افتقار منافستها البالغ عمرها 17 عاماً، للتماسك، وتنتزع التأهل وتنتظر ماريا ساكاري التي فازت على إيجا شيانتيك المدافعة عن اللقب.

وهذا هو الظهور الأول لجوف المصنفة 25 في دور الثمانية لبطولة كبرى، وبعد بداية واعدة للمباراة، بدا أن اللاعبة الأمريكية تأثرت بالضغط، وارتكبت 41 خطأ سهلاً، وارتكبت سبعة أخطاء مزدوجة خلال امتلاك ضربات الإرسال.

وستحاول كريتشيكوفا أن تصبح أول لاعبة تشيكية تحرز هذا اللقب منذ فعلتها هانا ماندليكوفا في 1981.

وفي مباراة أخرى، خرجت إيجا شيانتيك المدافعة عن اللقب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الخسارة في دور الثمانية 6-4 و6-4 أمام اليونانية ماريا ساكاري الأربعاء.

واحتاجت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 20 عاماً، والتي كانت قد فازت في 22 مجموعة متتالية في رولان جاروس، إلى الحصول على وقت للعلاج خلال التأخر 2-0 في المجموعة الثانية.