شكرا لقرائتكم خبر عن التقاضي الإلكتروني يرفع مؤشرات نزاهة العدالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أن التقاضي الإلكتروني حقق مميزات للقضاة والمحامين والخصوم، تنعكس في النهاية على رفع ترتيب الدول في مقاييس ومؤشرات نزاهة العدالة في التصنيفات العالمية، كما أكد أن للتقاضي الإلكتروني فوائد جمة تنعكس على الأجهزة القضائية والدول أهمها تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين واعتماد أساليب العمل الحديثة، واستخدام سياسات الإفصاح عن المعلومات، وزيادة فعالية الأجهزة الرقابية القضائية على العمل القضائي وموظفي النظام عبر إتاحة المجال لها للتتبع اللحظي لخط سير الدعاوى من خلال التقارير الدورية والمستمرة والمفصلة ، والحفاظ على أمن المعلومات وانعكاس كل ذلك على رفع تصنيفات الدول في مؤتمرات النزاهة والعدالة الدولية

وأوضح الدكتور سعيد النقبي أن المميزات التي حققها التقاضي الإلكتروني المباشرة للخصوم، هي سرعة الفصل بالدعاوى ودقتها بتقليل الإجراءات واعتماد أحدث الأساليب والشفافية، وعلنية الجلسات، وتخفيض نفقات التقاضي مثل مصاريف التنقل والسفر وسرعة وسهولة البحث والاستعلام عن القضايا، أما فوائد التقاضي الإلكتروني بالنسبة للمحامين، تتمثل في تبسيط الإجراءات القانونية، وسهولة تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسات الترافع الإلكتروني واستلام نسخ الأحكام والاعتراض عليها أمام المحكمة الأعلى درجة ، والحضور عبر وسائل الاتصال المرئي وتقريب المسافات ، ومعالجة إشكالية تعارض أوقات الجلسات بمحاكم مختلفة وطلبات التأجيل

وأضاف: في ما يخص القضاة فإن الفوائد التي ستعم عليهم من اعتماد التقاضي الإلكتروني، يمكن إيجاز أهمها في إنجاز الدعاوى في وقت أقصر، والارتقاء بجودة الخدمات.