شكرا لقرائتكم خبر عن 15.8 مليار درهم ودائع جديدة تحت الطلب بالعملات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة السيولة الأجنبية الجديدة التي جرى ضخها في الودائع تحت الطلب لدى الجهاز المصرفي في الدولة ما يعادل 15.82 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وذلك وفق ما تظهره الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويؤشر النمو الكبير في ودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية على مدى الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في أوساط المتعاملين الأجانب الذين يشكلون نسبة جيدة من إجمالي عملاء البنوك في الدولة.

ويتضح من خلال إحصائيات المصرف المركزي أن الزيادة المتواصلة على الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ساهمت في رفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى ما يساوي 199.66 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل 2021 بالمقارنة مع 183.74 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2020.

وتشكل الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 13.1% من إجمالي قيمة الودائع على اختلاف فئاتها مع نهاية شهر أبريل من العام الجاري.

ويظهر من خلال الإحصائيات أن إجمالي رصيد الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية بلغ في نهاية أبريل الماضي ما يعادل 148.35 مليار درهم، تشكل ما نسبته أكثر من 74% من إجمالي رصيدها لدى الجهاز المصرفي.. فيما سجلت بقية النسبة لصالح البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

يشار إلى أن حركة المؤشر العام لهذا النوع من الودائع شهدت تذبذبا خلال الربع الأخير من العام 2020 قبل أن تعاود التحسن مع بداية العام 2021 ويحقق إجمالي رصيدها قفزات كبيرة قبل أن يستقر عند المستوى المسجل في شهر أبريل الماضي. (وام)