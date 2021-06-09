شكرا لقرائتكم خبر عن الحيتان الزرقاء «تغني» في المحيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد العلماء مجموعة من الحيتان الزرقاء، المهددة بالانقراض تغني في المحيط الهندي في أول ظهور لها في الموقع، وذلك بفضل ميكروفونات وضعت تحت الماء لرصد اختبارات القنابل النووية منذ 2002. والتقطت الميكروفونات أصوات الحيتان وهي تغني، وتمت مقارنتها بأصوات مجموعات أخرى معروفة من الحيتان الزرقاء وحيتان أومورا. ويصل طول الحوت الأزرق إلى 78 قدماً ويزن 90 طناً، وتبقى منها في العالم 5000 فقط. وتعتبر دراسة سلوكياتها معقدة لأنها تعيش بعيداً عن السواحل، لكن صوت غنائها يقطع مسافة 125-300 ميلاً. وعلق البروفيسور تريسي روجرز من فريق الدراسة بجامعة نيوساوث ويلز:«لا نعرف كم عدد حيتان المجموعة، لكن نعتقد أنها كبيرة بسبب عدد الأصوات التي نسمعها».