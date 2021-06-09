"اقتراحات النواب" توصي بتوفير قطعة أرض لإقامة كلية للبنات بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، توصية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة ومديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية ووزارة التنمية المحلية والنائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدراسة توفير قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان؛ لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها، محل المستشفى المركزي القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بدر، بشأن إنشاء مستشفى مركزي جديدة مكان مستشفى الحميات الذي تم إغلاقها بمركز ومدينة شبين القناطر أو استبدال أرض المستشفى القديمة بأرض جديدة لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها- محافظة القليوبية.

وتطرق النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قبل ذلك، إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى لإنشاء مستشفى مركزي جديد على قطعة أرض كان قد تم تخصيصها في وقت سابق لإنشاء كلية البنات، مشيرًا إلى أن الأرض المقام عليها مستشفى الحميات الذي تم إغلاقه غير مستغلة حاليًّا، مطالبًا بتخصيصها لإقامة كلية البنات.

وعقب الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، بتوضيح أن أرض مستشفى الحميات تضم أيضًا المركز الطبي والإدارة الصحية، ويتم تطويرهما لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه تتم صياغة بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة القليوبية لبناء المستشفى المركزي الجديد على الأرض التي سبق تخصيصها من قبل لإقامة كلية البنات، على أن يتم التنازل عن الأرض الخاصة بالمستشفى المركزي القديم لصالح محافظة القليوبية.