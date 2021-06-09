محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

بدأت وزارة الصحة في تطعيم العاملين بمطار الأقصر الدولي، باللقاح المضاد لفيروس كورونا "استرازينيكا"، ضمن الإجراءات المتخذة لتنشيط حركة السياحة، استعدادًا للموسم السياحي الجديد، حرصًا على سلامة العاملين بالمطارات.

وتوجه فريق طبي متحرك تابع لمديرية الصحة بالأقصر، إلى مطار الأقصر الدولي لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، تحت الإشراف الكامل من إدارة المطار بقيادة اللواء هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيلة مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور عصام مدير الحجر الصحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إذ جرى إعداد فرق طبية متحركة مدربة حرصًا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.