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بالأماكن وشروط التقديم.. ننشر تفاصيل الشقق السكنية المخصصة لأعضاء نقابة الإعلاميين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365"

وقع أمس النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة في ضوء البروتوكول المبرم في جميع أنحاء الجمهورية وذلك طبقًا للشروط المعمول بها في الصندوق والتي حددتها الدولة في شأن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وكذا الاستثماري,

وينشر "الخليج 365" تفاصيل الوحدات السكنية التي حصلت عليها نقابة الإعلاميين والأماكن المتاح الحجز بها، وكذلك الفئات الخاصة بالشقق المحددة والبيانات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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