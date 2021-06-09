الكشف عن زيارة سرية لقائد فيلق القدس إلى العراق لبحث التصعيد الأمني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 10 دقائق

في خطوة من شأنها تخفيف التوتر بين ميليشيات إيران في العراق ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خاصة بعد عمليات الاغتيال التي طالت عدد من النشطاء السياسيين، كشف مصدر عراقي مطلع، الأربعاء، عن زيارة سرية وغير رسمية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“، إن ”قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى بغداد، وسيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشخصيات حكومية أخرى، لبحث التصعيد الأمني الأخير بين الحكومة والفصائل المسلحة، خاصة بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح“.

وأضاف المصدر، أن ”قاآني، سيعقد اجتماعا مع القوى السياسية العراقية الموالية والمدعومة من طهران، لبحث استعدادات تلك القوى للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة“.

وتابع ”كما سيعقد اجتماعا مع قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، من أجل مناقشة التصعيد ضد الحكومة والعمل العسكري ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق“.