كيف جمدت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم أرصدة حماس؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

أغلقت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، محافظ تعود لحركة حماس كانت تتلقى من خلالها ”تبرعات سخية“، وذلك بحسب ما ذكر موقع ”كوين دسك“، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للموقع، تجني حركة حماس تبرعات سخية من عملة بيتكوين التي تحصل عليها عبر شركة ”بينانس“.

وقالت ثلاث شركات لتحليل البلوكتشين، بجانب تحليل آخر أجراه موقع ”كوين ديسك“، إن كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، تلقت ما يصل إلى 100000 دولار من عملة بيتكوين منذ بداية العام 2021، مع ارتفاع في حجم التبرعات في مايو، وذلك خلال الغارات التي كانت تشنها إسرائيل على القطاع مؤخرا.

ومنذ مايو الفائت، تم إرسال بيتكوين من محافظ حماس إلى ”بينانس“ من خلال ثلاث معاملات، حدث آخرها مؤخرا في الـ 6 من يونيو الجاري، وقامت البورصة بإغلاق تلك المحافظ.

وقالت جيسيكا جونج، المتحدثة باسم ”بينانس“ في تصريحات لموقع ”كوين ديسك“ عبر البريد الإلكتروني: ”قام فريقنا بفحص العناوين ويمكنه تأكيد حظر المحفظة المستلمة“.

ويبدو أن العناوين كانت نشطة منذ يومين، حيث رأى ”كوين ديسك“ المعاملات الواردة والصادرة التي تحدث هذا الشهر.

وفي الـ31 من مايو الماضي، تم صرف أكثر من 1.59 بيتكوين (حوالي 57000 دولار) من مجموعة محافظ حماس عبر ”بينانس“.

وفي الـ 7 من يونيو الجاري، وصلت معاملتان ماليتان أصغر حجما يزيد إجماليهما عن 0.12 بيتكوين (حوالي 4370 دولارا أمريكيا) إلى ”بينانس“ عبر عدة محافظ وسيطة، وفقا لبيانات صادرة عن ”كريستال بلوكتشن“.

ويقول خبراء العقوبات المالية للصحيفة إن حماس تعتمد منذ فترة طويلة على شبكات معقدة وسرية تضم جمعيات خيرية أوروبية لتمويل عملياتها، أو من خلال الدعم من رعاتها في إيران، التي تكاد تكون معزولة عن النظام المالي العالمي بسبب مجموعة من العقوبات الأمريكية، وأيضا تتلقى الحركة الدعم من قطر، بحسب ”وول ستريت جورنال“.