كورونا.. أكثر من 174 مليون إصابة حول العالم والوفيات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، مسجلا ارتفاعا على صعيد الوفيات والإصابات، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 764 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 174 مليونا ونحو 771 ألف اصابة، تعافى منهم 158 مليونا ونحو 490 ألف مريض.

وتواصل جائحة “كورونا” تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 361 ألف و105 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,237 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل التي عادت لتسجل أعداد وفيات مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند، حيث سجلت (2,693 وفاة)، فيما لا تزال الهند تعاني من انتشار الفيروس بين مواطنيها رغم أنها بدأت مؤخرا بتسجيل حصيلة وفيات وإصابات بوتيرة اقل عن الفترة الماضية، وبدأت بتخفيف الإجراءات المفروضة على بعض المناطق، وسجلت (2,213 وفاة)، تليها الأرجنتين (721 وفاة)، وكولومبيا (427 وفاة)، وأميركا (401 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (91,227 إصابة)، والبرازيل (52,448 إصابة)، والأرجنتين (31,137 إصابة)، وكولومبيا (18,586 إصابة)، واميركا (13,542 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات.