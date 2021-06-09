في إطار حملة عالمية على الجريمة المنظمة… النمسا تعتقل 81 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال السلطات 81 شخصاً من بين 800 جرى اعتقالهم في إطار عملية عالمية تستهدف الجريمة المنظمة.

وقال المسؤولون أمس الثلاثاء، إن العملية التي نفذتها الشرطة الأسترالية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الأوروبية أوقعت بأشخاص في أستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط يشتبه بأنهم ضالعون في تجارة المخدرات العالمية.

المعتقلون في النمسا في أقاليم من تيرول إلى الألب غربي فيينا ينتمون لعصابات مختلفة ويشتبه في ضلوعهم في جرائم مثل تهريب المخدرات والقتل.

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي “الهدف من هذه العملية هو توجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة وقد نجحنا في ذلك”.

أضاف أن العصابات ضالعة في “تهريب المخدرات والسلاح على مستوى العالم وقبل كل شيء في أعمال عنف وحشية”.

وجرت مصادرة 35 قطعة سلاح و707 كيلوغرام من المخدرات، و646 ألف يورو (787 ألف دولار) نقدا في 67 عملية مداهمة، وذلك بحسب “رويترز”.