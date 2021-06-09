دولة الإمارات تعلن شفاء 2151 إصابة جديدة من كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أعلنت الإمارات إجراء 254,412 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 2179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 589,423 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1710 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2151 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 568,828 حالة.